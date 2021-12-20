مقتل إرهابيين من داعش فى العراق

جدة - نرمين السيد - وذكرت الخلية، فى بيان لها وفقا لوكالة الأنباء العراقية "واع"، أنه بإشراف ومتابعة من قيادة العمليات المشتركة، ووفقاً لمعلومات من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية فى وزارة الداخلية العراقية، نفذ طيران القوة الجوية بواسطة طائرات F16 العراقية ضربة جوية فى ناحية السعدية ضمن قاطع قيادة عمليات ديالى.
وأضافت أن الضربة أسفرت عن قتل عنصرين من عصابات داعش الإرهابية.
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