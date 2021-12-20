الأمم المتحدة: نصف سكان الصومال سيحتاجون مساعدات غذائية العام المقبل

جدة - نرمين السيد - وبحسب قناة "العربية" الإخبارية، توقعت الأمم المتحدة أن نصف سكان الصومال سيحتاجون مساعدات غذائية العام المقبل، حيث تشهد البلاد شحاً فى الأمطار لثلاثة مواسم متتالية، الأمر الذى لم يحدث منذ 30 عاماً.

من جانبه، قال آدم عبد المولى منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية فى البلاد،"قد نواجه كارثة غير مسبوقة"، وتوقع تعرض 300 ألف طفل دون سن الخامسة لسوء تغذية حاد فى الأشهر المقبلة.

وأضاف "سيقضون إذا لم نساعدهم بسرعة"، فيما ناشدت الأمم المتحدة تقديم تبرعات بقيمة 1.5 مليار دولار لتمويل الاستجابة للأزمة.