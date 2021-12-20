إصابة وزيرة الصناعة الفرنسية بكورونا

جدة - نرمين السيد - أكدت السلطات الفرنسية، أمس الأحد، إصابة وزيرة الصناعة الفرنسية، أنييس بانييه-روناشيه، بفيروس كورونا المستجد، وذلك تزامنًا مع ارتفاع حالات الإصابة التى تسجلها فرنسا، بأعداد تصل إلى 50 ألف حالة جديدة يوميًا.





وفى تغريدة عبر "تويتر"، كتبت وزيرة الصناعة أنها أجرت فحصًا أظهر إصابتها بالفيروس التاجى، قائلة: "أعزل نفسى اعتبارًا من هذا اليوم، وأواصل تنفيذ مهماتى الوزارية عن بُعد".

كما أكد بيان مكتب الوزيرة "أنها بخير، ولا تظهر عليها أعراض".

وسجلت وكالة الصحة العامة الفرنسية 48473 إصابة جديدة بفيروس كورونا، حيث بلغ متوسط الإصابات اليومى أكثر من 52 ألف حالة خلال الـ 7 أيام الماضية. فيما بلغ عدد الوفيات فى فرنسا منذ بداية الجائحة 121493 حالة.

كما تشير الصحة الفرنسية إلى وجود 15528 مصابا فى المستشفيات حاليًا، من بينهم 2936 حالة فى العناية المركزة، حيث تضاعف هذا الرقم فى شهر واحد، .