إصابة وزيرة الصناعة الفرنسية بكورونا

وفى تغريدة عبر "تويتر"، كتبت وزيرة الصناعة أنها أجرت فحصًا أظهر إصابتها بالفيروس التاجى، قائلة: "أعزل نفسى اعتبارًا من هذا اليوم، وأواصل تنفيذ مهماتى الوزارية عن بُعد".
كما أكد بيان مكتب الوزيرة "أنها بخير، ولا تظهر عليها أعراض".
وسجلت وكالة الصحة العامة الفرنسية 48473 إصابة جديدة بفيروس كورونا، حيث بلغ متوسط الإصابات اليومى أكثر من 52 ألف حالة خلال الـ 7 أيام الماضية. فيما بلغ عدد الوفيات فى فرنسا منذ بداية الجائحة 121493 حالة.
كما تشير الصحة الفرنسية إلى وجود 15528 مصابا فى المستشفيات حاليًا، من بينهم 2936 حالة فى العناية المركزة، حيث تضاعف هذا الرقم فى شهر واحد، .
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