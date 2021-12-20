استعلام عن سجل تجاري بالإسم أو رقم الهوية السعودية 1443

تكُثر عمليات البحث عن كيفية استعلام عن سجل تجاري بالإسم أو رقم الهوية من جانب المواطنين السعوديين على محرك البحث “جوجل”، وقد أتاحت الحكومة السعودية ووزارة التجارة الكثير من خدماتها بطريقة إلكترونية للتسهيل على مواطني المملكة ومن أبرز هذه الخدمات التي تُلاثي بحثاً كبيراً من السعوديين خدمة الإستعلام عن السجل التجاري التي تُفيدك بمعرفة كافة البيانات عن صلاحية السجل وسلامته، وقد اعتمدت الحكومة السعودية في الآونة الأخيرة على استخدام التكنولوجيا الحديثة في تقديم خدماتها للمواطنين بغرض منع الإزدحام أمام مكاتب الوزارات الخدمية وتوفير وقت المواطن وجهده، ونتطرق معكم اليوم في هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” إلى كيفية الإستعلام عن السجل التجاري بالإسم أو رقم الهوية كما وضحنا لكم في مقال آخر كيفية الإستعلام عن السجل التجاري برقم السجل المدني، فإلى نص المقال.

استعلام عن سجل تجاري بالإسم

تتُيح وزارة التجارة السعودية خدمات كثيرة إلكترونياً لمواطني المملكة العربية السعودية ومنها خدمة الإستعلام عن سجل تجاري بالإسم عبر اتباع الخطوات التالية:

أولاً قم بالولوج إلى الموقع الرسمي لوزارة التجارة والإستثمارالسعودية .

. ثانياً ابحث عن خيار الأسماء الخاصة بالتجارة من قائمة الخدمات الإلكترونية.

ثالثاً اضغط على خدمة الإستعلام عن السجل التجاري.

رابعاً قم بكتابة جميع بياناتك المطلوبة.

خامساً قم بتحديد الحالة الخاصة بالسجل.

سادساً قم بالتأكد من صحة البيانات التي أدخلتها

وبعد اتباع هذه الخطوات ستظهر لك جميع البيانات مثل رقم السجل التجاري وحالته ونوعيته وسيتبين إذا كان ساري أم منتهي.

استعلام عن سجل تجاري برقم الهوية

يُمكنك الإستعلام عن السجل التجاري بإستخدام رقم الهوية الوطنية الخاصة بك عبر اتباع الخطوات التالية:

أولاً قم بالدخول إلى موقع وزارة التجارة والإستثمار السعودي الإلكتروني.

ثانياً يتوجب عليك الآن الضغط على الخدمات الإلكترونية واختيار السجل التجاري.

ثالثاً ادخل رقم الهوية وكلمة المرور ورمز التحقق ثم اضغط على دخول.

رابعاً ستظهر لك الآن كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بسجلك التجاري.

شروط استخراج سجل تجاري

لا يُمكن لأي مواطن سعودي فتح مشروع أو محل خاص إلا بعد أن يقوم بإستخراج سجل تجاري له على أن تنطبق فيه كل الشروط اللازمة التي حددتها وزارة التجارة والإستثمار السعودية، وقد ذكرنا كل شروط استخراج سجل تجاري في مقال سابق بشكل مفصل، وللإطلاع عليه قم بزيارة هذا المقال عبر الضغط على الرابط المظلل.

مدة حجز الإسم التجاري

حددت وزارة التجارة السعودية مدة محددة وهي 60 يوماً لحين استخراج السجل التجاري للتجار بالإسم التجاري الذي قاموا بإختياره، وقد وفرت إمكانية تغيير الإسم قبل انتهاء المدة المحددة، ومن الجدير بالذكر أن السجل التجاري يصدر بعد 60 يوماً وبعد إصداره لا يُمكن تغيير الإسم التجاري نهائياً.

وأخيراً وليس بآخراً نكون قد وضحنا لكم كل المعلومات والتفاصيل عن كيفية استخراج سجل تجاري والإستعلام عنه بالإسم أو رقم الهوية بالإضافة إلى بيان مميزات إصدار السجل التجاري للمواطنين، وفي نهاية مقالنا نتمنى ونرجو أن نكون كتبنا لكم مقال مميز ومُفصل ونسعد بإستقبال أسئلتكم بالأسفل في خانة التعليقات وسنقوم بالرد عليكم خلال ساعات قليلة قادمة