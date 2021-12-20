الأوبئة : يجب التعامل مع متحورات كورونا بالمطاعيم

دوت الخليج :- قال عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة الدكتور بسام حجاوي، إن الأسبوع الماضي اللذي انتهى الجمعة، حيث سجل 28.121 إصابة بكورونا، وكانت مجمل نسبة الفحوصات الإيجابية فيه 8.6 في المئة.

وأضاف في تصريحات صحفية ، السبت، أن هناك مؤشرات أخرى بالمقارنة مع الأسبوع السابق، حيث تم تسجيل 35 ألف إصابة، متاملا انتهاء الذروة الموجة الثالثة من كورونا في الأردن.

وأشار إلى أن الحالات النشطة قد بلغت في أسبوع الذروة 66.800 حالة، وأن الأسبوع رقم 49 تراجعت فيه إلى 63 ألف حالة، وانخفاض الإصابات.

وأكد حجاوي أن متحور “دلتا” هي المسببة في ارتفاع إصابات كورونا في الأردن، لافتا إلى أن الحالات المؤكدة المصابة بمتحور كورونا الجديد “أوميكرون” في المملكة 7 حالات.

وتابع بأن لا يوجد معلومات كافية عن المتحور الجديد، وليس هناك خطورة منه، إلا أنه أسرع انتشارا وبدأ بالظهور في الدول الأوروبية وأمريكا و90 دولة سجلت إصابات بها ، وفق ما نقلت هلا اخبار .

وأعرب حجاوي عن خشيته من بدء انتشار متحور “أوميكرون” خلال الأسابيع القادمة، داعيا إلى الإقبال على تلقي مطعوم كورونا والالتزام بالإجراءات الوقائية، بالتزامن مع احتفالات رأس السنة وفصل الشتاء، مشددا على أن الالتزام “يجعل الأمور أفضل”.

وشدد حجاوي على أن مطاعيم كورونا لا تزال السبب الرئيسي الأول، الذي يجب التعامل معه من متحورات كورونا واحتوائها، لافتا إلى أن اللجنة أوصت بالمسارعة في إعطاء الجرعة الثالثة، بعد مرور 3 أشهر من تلقي الجرعة الثانية.