فرنسا ترصد 75 وفاة و49 ألف إصابة يومية بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - كشفت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الإثنين، عن تسجيل 48 ألفًا و473 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى فرنسا خلال الـ24 ساعة الماضية، إضافة إلى 75 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالوباء فى البلد الأوروبى.





ووفقًا لبيانات الجامعة، ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بكورونا فى فرنسا إلى 8 ملايين و730 ألفًا و140 إصابة، وارتفعت الوفيات إلى 122 ألفًا و478 حالة. كما تشير البيانات إلى إعطاء 116 مليون و208 آلاف و558 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد فى فرنسا حتى الآن.

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