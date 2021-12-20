بريطانيا تسجل 12 حالة وفاة بمتحور أوميكرون

جدة - نرمين السيد - وأضاف راب لراديو "تايمز" اليوم الإثنين، أن هناك 104 حالات إصابة بالمستشفى بسبب متحور "أوميكرون". وكان وزير الصحة البريطانى ساجد جاويد قد أعلن فى وقت سابق، أن متحور "أوميكرون" أصبح هو السائد فى المملكة المتحدة، مرجحا إمكانية فرض قيود جديدة للحد من انتشار كورونا قبل عيد الميلاد.

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