العراق: القبض على 4 إرهابيين فى غرب نينوى

جدة - نرمين السيد - وقالت خلية الإعلام الأمنى العراقية فى بيان لها، إن مفارز جهاز الأمن الوطنى فى غرب محافظة نينوى تمكنت من "إلقاء القبض على أربعة إرهابيين صادرة بحقهم مذكرات قبض وتحرٍ، وفق أحكام المادة (4/ إرهاب)".
وأشار البيان إلى أن العملية شملت مناطق متفرقة فى نينوى، لافتًا إلى اعتراف المتهمين بعملهم فيما يسمى "ولاية الجزيرة وضمن دواوين (الجند والغنائم والحسبة)، ونفذوا عمليات قتل بحق المواطنين والاستيلاء على ممتلكاتهم".
كما اعترف المتهمون بمشاركتهم فى المواجهات ضد القوات الأمنية بعد تحرير المناطق العراقية من قبضة داعش.
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