انتخاب جابرييل بوريتش رئيسا جديدا لتشيلى

جدة - نرمين السيد - انتخب المواطنون التشيليون اليسارى جابرييل بوريتش رئيسا جديدا للبلاد، وانطلقت الاحتفالات فى شوارع العاصمة أمس الأحد، بعد أن اعترف منافسه اليمينى المتطرف خوسيه أنطونيو كاست بالهزيمة فى جولة الإعادة.





وذكرت صحيفة "بوينس أيريس تايمز" أنه بعد فرز 99% من الأصوات، حصل بوريتش على 55.9% من الأصوات، فى حين حصل كاست على 44.1%، وهو هامش أكبر بكثير مما كان متوقعًا.

وكتب كاست على تويتر "تحدثت للتو مع جابرييل بورتش وهنأته على انتصاره العظيم، من اليوم فصاعدًا هو الرئيس المنتخب لتشيلى ويستحق كل احترامنا وتعاوننا البناء، تشيلى تأتى دائمًا وأولاً".

وكان بوريتش قد دشن حملته على وعد بتأسيس دولة "الرفاهية الاجتماعية"، وزيادة الضرائب والإنفاق الاجتماعى فى بلد به أكبر فجوات فى العالم بين الأغنياء والفقراء.