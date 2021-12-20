انتخاب جابرييل بوريتش رئيسا جديدا لتشيلى

وذكرت صحيفة "بوينس أيريس تايمز" أنه بعد فرز 99% من الأصوات، حصل بوريتش على 55.9% من الأصوات، فى حين حصل كاست على 44.1%، وهو هامش أكبر بكثير مما كان متوقعًا.
وكتب كاست على تويتر "تحدثت للتو مع جابرييل بورتش وهنأته على انتصاره العظيم، من اليوم فصاعدًا هو الرئيس المنتخب لتشيلى ويستحق كل احترامنا وتعاوننا البناء، تشيلى تأتى دائمًا وأولاً".
وكان بوريتش قد دشن حملته على وعد بتأسيس دولة "الرفاهية الاجتماعية"، وزيادة الضرائب والإنفاق الاجتماعى فى بلد به أكبر فجوات فى العالم بين الأغنياء والفقراء.
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