جونسون يطالب البريطانيين بالحد من الاختلاط العائلى خلال الأعياد

جدة - نرمين السيد - قالت صحيفة "التليجراف" البريطانية، إن جونسون قد عرض عليه ثلاث خيارات وضعها المسؤولون فيما يتعلق بقيود إضافية للحد من الانتشار متحور أوميكرون، مشيرة إلى أن أقل مستوى من التدخل يشمل أن يطلب من العائلات الحد من الاختلاط فى الأماكن المغلقة دون إنفاذ قانونى، إلا أن جونسون يدرس الخيار الصينى الذى يفرض قيود على اختلاط الأسر، والعودة إلى التباعد الاجتماعى وحظر تجول فى الثامنة مساء على البارات والمطاعم، أما الخيار الثالث هو العودة إلى الإغلاق الكامل.

إلا أن وزراء الحكومة حذروا أمس الأحد، من أن مثل هذه الإجراءات لن يوافق عليها الوزراء، كما ستخاطر الخطوة أيضا برد فعل قوى من الشركات، حيث تعانى الصناعة بالفعل الآن بسبب التراجع الهائل فى الحجوزات والزيادة فى الإلغاء.

ويأتى هذا مع وصول عدد الإصابات اليومية لكورونا فى المملكة المتحدة، إلى 82.886 إصابة يومية، وهو اليوم الثالث على التوالى الذى تتجاوز فيه الإصابات 80 ألف.