اتحاد المحامين العرب يعقد اجتماعه السنوى بالناضور المغربية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك برئاسة نقيب هيئة المحامين بالناضور عبدالقادر البنيحياتى وبحضور الأمين العام للاتحاد النقيب المكاوى بنعيسى وجميع نقباء المملكة المغربية الـ 17 والأمين العام المساعد عبدالواحد الأنصارى، فيما حضر بقية النقباء العرب الاجتماع افتراضيا "المشاركة عن بعد" بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة وعبر تقنية "زووم" من عواصم الدول أعضاء الاتحاد، نظرا لجائحة "كورونا" ومتحور "أوميكرون".

وأكد رئيس اتحاد المحامين العرب نقيب محامى مصر النقيب رجائى عطية، الذى حضر إلى مقر عقد الاجتماع الافتراضى بالقاهرة، أن هناك علاقة طيبة تجمعه بالأمين العام لاتحاد المحامين العرب النقيب المكاوى بنعيسى، وأن النقباء العرب اختاروا المكاوى أمينا عاما للاتحاد وأنه يرحب بذلك الاختيار، وطالب بطى صفحة الخلافات حرصا على إعلاء مصلحة اتحاد المحامين العرب الذى كان وسيظل رمزا للوحدة العربية.

ولاقت كلمة رئيس اتحاد المحامين العرب ونقيب محامى مصر تأييدا كبيرا من المحامين والنقباء العرب الذين رحبوا بعودته لحضور اجتماع المكتب الدائم، بعد تغيبه عن اجتماع مكتب دمشق ووصفوا موقفه بالشجاع، مؤكدين أن مصر التى تحتضن مقر اتحاد المحامين العرب هى وطنهم الثانى.

وألقى رئيس الدورة الثانية للمكتب الدائم للاتحاد لعام 2021 نقيب هيئة المحامين بالناضور النقيب عبدالقادر البينحياتى كلمة الافتتاح أعقبها كلمة الأمين العام النقيب المكاوى بنعيسى الذى طلب من الحضور الوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء فلسطين وقراءة الفاتحة وعرض ملخص للتقرير السياسى للاتحاد، تلتها مداخلات للنقباء العرب، والأمناء المساعدين وأعضاء المكتب الدائم ناقشوا خلالها عناصر التقرير وطرحوا توصياتهم.