اليابان تبدأ توظيف رواد فضاء للمرة الأولى منذ 13 عاما

وتهدف وكالة استكشاف الفضاء اليابانية أو"JAXA"، حسبما أفادت وكالة أنباء كيودو اليابانية، إلى إنهاء حملة التوظيف بحلول فبراير 2023، وقبول الطلبات حتى 4 مارس المقبل، وسيخضع المتقدمون - الذين تم اختيارهم بعد الفحص الأولى - لأربع جولات من الاختبارات، وتبحث JAXA عن المتقدمين الذين لديهم خبرة عمل لا تقل عن 3 سنوات اعتبارا من نهاية مارس 2022.
وأوضحت الوكالة، على موقعها على الإنترنت، "نود من المتقدمين أن يظهروا لنا خبرتهم العملية بغض النظر عن شكل التوظيف سواء كان ذلك العمل الدائم، أو العمل التعاقدى، أو العمل الحر، أو وظيفة البحث".
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