جدة - نرمين السيد - خرجت تظاهرات واسعة فى ألمانيا ضد تدابير مكافحة كورونا التى فرضتها الحكومة، أمس الأحد، معلنين رفضهم الالتزام بتلك التدابير الجديدة، حيث بلغ عدد المتظاهرين أكثر من 5 آلاف مشارك فى مدينة زابروكن.





وقالت الشرطة الألمانية فى بيان لها، اليوم الإثنين، إن "المظاهرات كانت سلمية"، مضيفة أنه تعين لفت انتباه بعض المتظاهرين إلى الالتزام بارتداء الكمامات. ولفتت الشرطة إلى تواجد نحو 100 فرد من قوات الأمن فى مكان التظاهر، حيث انطلقت التظاهرات من ميدان لاندفيربلاتس، وتجمهر 20 متظاهرًا فى مظاهرة مضادة لم يتم الإخطار بها، إلا أن المتظاهرين التزموا بأوامر الشرطة، ولم تحدث أى مصادمات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تظاهرات واسعة ضد تدابير كورونا فى ألمانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.