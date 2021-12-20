إسرائيل تحظر سفر مواطنيها إلى أمريكا

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الإسرائيلية، اليوم الإثنين، فرض الحظر على سفر مواطنيها إلى الولايات المتحدة دون إذن خاص، وذلك بسبب المخاوف من انتشار المتحور أوميكرون، أحدث سلالات فيروس كورونا المستجد.





وحسبما نقلت وكالة رويترز" الإخبارية، قال البيان الصادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلى، نفتالى بينيت، إن وزراء الحكومة وافقوا على فرض الحظر، على أن يدخل القرار إلى حيز التنفيذ بدءًا من يوم غدٍ الثلاثاء. وتشهد الولايات المتحدة ارتفاعا كبيرًا فى الإصابات بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد رصد متحور أوميكرون، الذى ضرب ولايات، منها نيويورك وكاليفورنيا وفلوريدا وتكساس، بعد شهر واحد من اكتشافه فى جنوب إفريقيا.

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