وزارة التعليم السعودية تحدد مواعيد الاجازات الرسمية في الفصل الدراسي الثاني 1443

يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور في المملكة العربية السعودية عن جدول الاجازات في الفصل الدراسي الثاني 1443، إذ أعلنت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية، عن تفاصيل جدول الإجازات القادمة كما أنها كشفت عن الموعد المحدد لانتهاء الدراسة بكافة المراحل التعليمية وذلك بعد ان تم تقسيم العام الدراسي لثلاث فصول دراسية، وفي السطور القادمة تتعرفون على كافة التفاصيل.

مواعيد اجازات الفصل الدراسي الثاني وفقا لخطة الوزارة

نشرت وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية التقويم الإلكتروني الخاص بالفصل الدراسي الثاني عبر موقعها الإلكتروني الرسمي و عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، متضمنة في ذلك كافة التواريخ الهامة من حيث بداية الدراسة وانتهائها، وكذلك مواعيد العطل الرسمية، و شمل ذلك كافة التعديلات الصادرة من قبل وزير التعليم للطلاب وأولياء الأمور.

وفي سياق متصل تم تحديد التقويم الدراسي الخاص بجدول الإجازات القادمة خلال الفصل الدراسي الثاني 1443، حيث كان قد بدأ الفصل الثاني من هذا العام الدراسي بعد انتهاء الاجازة ما بين الفصلين والتي كانت تسعة أيام، بداية من يوم الأحد الخامس من شهر ديسمبر الجاري، ويصادف يوم الأحد المقبل الموافق التاسع عشر عطلة نهاية الأسبوع المطوّلة الأولى بهذا الفصل، والتي بدأت بالفعل بانتهاء دوام الخميس، وتنتهي الإجازة ببداية دوام اليوم الإثنين، أي استمرت لمدة ثلاثة أيام منهم عطلة رسمية في يومي الجمعة والسبت.

الاجازات الرسمية في الفصل الدراسي الثاني 1443

من المفترض أن تستمر سلسلة الاجازات في الفصل الدراسي الثاني، ليتبعها فيما بعد اجازة منتصف الفصل والتي تبدأ في السادس من شهر يناير المقبل، والذي يوافق اليوم الثالث من جمادي آخر، وتستمر الإجازة لمدة تسعة أيام لتستأنف الدراسة بشكل طبيعي بعد ذلك، يليها إجازتي نهاية الأسبوع المطوّلة والتي تبدأ في اليوم الثاني من شهر فبراير 2022 وتستمر لمدة قدرها أربعة أيام، و تبدأ الثالثة في اليوم الثالث والعشرين من نفس الشهر، وتستمر لمدة اربعة أيام أيضًا، على أن ينتهي الفصل الثاني بشكل كلي في اليوم العاشر من مارس 2022.