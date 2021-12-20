1004 حالات.. إسرائيل تسجل أعلى معدل إصابة بـ كورونا منذ شهرين

جدة - نرمين السيد - وقالت الوزارة فى بيان، إنه تم تسجيل 1004 حالات إيجابية بكورونا من بين نحو 94 ألف فحص تم إجراؤه، مشيرة إلى أن هذه هى المرة الأولى منذ شهرين التى يتم فيها تشخيص أكثر من 1000 إصابة بالوباء فى إسرائيل.

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