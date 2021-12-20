الحكومة البريطانية تعلق على صورة جونسون المثيرة للجدل

جدة - نرمين السيد - تجمع رغم الحظر

وواجه جونسون وابلاً من الانتقادات منذ نشر مقطع فيديو يظهر فيه موظفيه وهم يضحكون ويمزحون، بشأن حفل فى داوننج ستريت، أثناء إجراءات الإغلاق التى فرضت فى عيد الميلاد عام 2020، رغم حظر مثل هذه الاحتفالات فى كل أنحاء البلاد.

وكانت صحيفة "الجارديان" البريطانية نشرت صورة لجونسون مع زوجته كارى، التى يبدو أنها تحمل ابنهما حديث الولادة، وشخصين آخرين على طاولة فى شرفة بحديقة مقر سكن رئيس الوزراء فى داوننج ستريت، مع وجود جبن ونبيذ على الطاولة.

ليس حفلاً

وقال دومينيك راب، إن الصورة التى تظهر رئيس الوزراء بوريس جونسون وأكثر من 12 شخصًا آخرين يشربون النبيذ فى حديقة منزله فى "داوننج ستريت" أثناء الإغلاق العام الماضى، لا تظهر أنهم كانوا فى حفل.

وفى تصريحاته لإذاعة "تايمز"، اليوم الإثنين، قال راب: "داوننج ستريت تستخدم تلك الحديقة كمكان للعمل.. هذا لا يتعارض مع اللوائح"، مضيفًا: "أنا بأمانة لا أعتقد أن هذا التجمع يمكن تصنيفه على أنه حفل.. لا أعتقد أنه كان كذلك".

بعد يوم عمل طويل

وقال راب إن الصورة الجديدة التقطت بعد مؤتمر صحفى للحكومة، وكان الموظفون يحتسون مشروباً بعد يوم طويل فى الحديقة، مضيفًا أن زوجة جونسون نزلت من شقتهما فى داوننج ستريت لتقضى بعض الوقت مع زوجها.

وبحسب وكالة "رويترز" الإخبارية، فقد زادت هذه الصورة من الانتقادات التى يواجهها رئيس الوزراء البريطانى، خصوصا بعد الكشف عن سلسلة من التجمعات عقدها موظفيه خلال عمليات الإغلاق الرامية لمكافحة فيروس كورونا، بينما طُلب من السكان الالتزام بالتباعد الاجتماعى.