تايلاند توافق على استخدام لقاح فايزر للأطفال من 5 إلى 11 سنة

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الإدارة حسبما ذكرت شبكة "سكاى نيوز" البريطانية اليوم الإثنين، أنه سيتم اعطاء اللقاح على جرعتين بفارق زمنى 21 يوما. وكان وزير الصحة التايلاندى، أنوتين تشارنفيراكول، قد أعلن أنه لن يتم فرض أى إغلاق فى تايلاند بسبب متحور كورونا الجديد، قائلا إن الطريقة الوحيدة لمنع انتشار متحور "أوميكرون" هى الحفاظ على التدابير الوقائية الجيدة والحصول على جرعتين من اللقاح.

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