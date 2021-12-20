دخول سفن خفر السواحل الصينى لمياه اليابان الإقليمية

جدة - نرمين السيد - دخلت سفينتان صينيتان تابعتان لقوات خفر السواحل، صباح اليوم الإثنين، للمياه الإقليمية اليابانية الواقعة قبالة جزر سينكاكو فى بحر الصين الشرقى، وذلك فى وقت مبكر من اليوم.





وحسبما ذكرت وكالة "جى جى برس" الإخبارية اليابانية، تأتى واقعة التسلل هذه للمرة الـ 34، التى تتم من جانب سفن تابعة للحكومة الصينية إلى المياه اليابانية، حول سلسلة جزر مقاطعة أوكيناوا هذا العام، وهى عملية التسلل الأولى منذ يوم الخميس الماضى. وحسبما ذكرت قوات خفر السواحل اليابانية، فقد طاردت السفينتان الصينيتان قاربى صيد يابانيين حتى المياه اليابانية الواقعة جنوب شرق جزيرة تايشو فى سلسلة جزر سينكاكو وأماكن أخرى. وتتنازع اليابان والصين منذ فترة طويلة، بشأن جزر سينكاكو، وهى مجموعة من الجزر غير المأهولة فى بحر الصين الشرقى، حيث تطالب بكين بأحقيتها فى السيطرة على الجزر، التى تخضع حاليًا لإدارة اليابان، وتطلق بكين عليها اسم جزر "دياويو".

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