روسيا تحث الاتحاد الأوروبى على دعم مفاوضاتها مع واشنطن

جدة - نرمين السيد - وقال تشيزوف، فى مقابلة مع صحيفة "إزفيستيا" الروسية، "من الواضح أن الاتحاد الأوروبى كمنظمة غير عسكرية يمكنه أن يلعب دوره الداعم فى المفاوضات بشأن الضمانات الأمنية حال إتمامها".

وأضاف: بالطبع من الضرورى التحدث مع تلك الدول لا سيما أن بعضها جزء من الاتحاد الأوروبى، مؤكدا استعداد موسكو لهذا الحوار.

وأشار تشيزوف إلى أن الشركاء الغربيين، بما فى ذلك الولايات المتحدة، يظهرون استعدادهم أيضا لإجراء مثل هذا الحوار، على الرغم من وجود العديد من الادعاءات المختلفة.

ويعتقد الدبلوماسى الروسى بأن رد فعل الاتحاد الأوروبى على مقترحات موسكو بشأن الضمانات الأمنية قد يكون غامضًا، وسيكون مستوى التفاهم والاستعداد لأخذ مخاوف روسيا فى الاعتبار مختلفًا، مما يعنى أن العمل المقبل الذى سيضطلع به الاتحاد الأوروبى لن يكون بالمهمة اليسيرة

وفى سياق متصل، قال نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى ريابكوف، إن بلاده لم تتلق بعد ردا من واشنطن بشأن المقترحات الروسية حول الضمانات الأمنية.

وأضاف ريابكوف، فى تصريح اليوم الإثنين، ردا على سؤال بهذا الشأن، "لا نرى حتى الآن، سوى تصريحات من قبل ممثلى الولايات المتحدة، وهذا مهم أيضا"، مؤكدا أن المهم بالنسبة إلى بلاده بشكل عام هو أن نرى ما ستقوله الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الضمانات الأمنية الروسية المطلوبة.

من ناحية أخرى، قال مصدر روسى مطلع إن بلاده ستجرى فى القطب الشمالى قبل نهاية هذا العام اختبارات لإطلاق النار باستخدام نظام دفاع جوى حديث مع اعتراض عملى لهدف تفوق سرعته سرعة الصوت.

وأضاف المصدر، فى تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الإثنين، "سيجرى بحلول نهاية هذا العام فى أحد الميادين العسكرية بالدائرة القطبية الشمالية اختبار إطلاق للنار باستخدام نظام حديث مضاد للصواريخ".

وأوضح المصدر "سيتعين على النظام المضاد للصواريخ هذا اكتشاف هدف أسرع من الصوت ومرافقته وإصابته"، ولم يحدد المصدر نوع نظام الدفاع الصاروخى الحديث، ولكنه أوضح أنه يجب إصابة الهدف فى إطار التجارب على مسافة مئات الكيلومترات.

ويستخدم الجيش الروسى حاليا أنظمة الصواريخ "إس-400" للدفاع الجوى، كما أن اختبارات أحدث نظام دفاع جوى صاروخى "إس-500" توشك على الانتهاء، بالإضافة إلى ذلك، يجرى تطوير نظام دفاع صاروخى خاص متنقل "إس-550".