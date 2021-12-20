إسرائيل تحظر السفر إلى أمريكا بسبب المخاوف من ”أوميكرون”

فرضت إسرائيل اليوم الإثنين حظرا على سفر مواطنيها إلى الولايات المتحدة دون إذن خاص؛ بسبب مخاوف من انتشار المتحور أوميكرون من فيروس كورونا، وذلك بعد الخطوة التي اتخذتها بمنع دخول الأجانب إلى أراضيها في الـ25 من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء نفتالي بينيت ونقلته ”رويترز“، أن وزراء الحكومة وافقوا على فرض الحظر، على أن يدخل حيز التنفيذ غدا الثلاثاء.

وأوضح القرار الذي يسري اعتبارا من يوم غد، أنه سيتعين على الإسرائيليين الحصول على إذن خاص للسفر إلى الولايات المتحدة التي أصبحت واحدة من أكثر من 50 دولة لا يمكن للإسرائيليين السفر إليها.

وقال رئيس الوزراء نفتالي بينيت في كلمة بثها التلفزيون يوم أمس الأحد، إن إسرائيل كسبت بعض الوقت بالتحرك السريع للحد من السفر عند اكتشاف المتحور أوميكرون الشهر الماضي لكن أثر هذا التحرك بدأ يتبدد. وتنبأ بزيادة الإصابات في غضون أسابيع قليلة.

وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء أن أعضاء مجلس الوزراء وافقوا بناء على توصيات وزارة الصحة على إضافة الولايات المتحدة إلى قائمة حظر السفر التي تشمل ،أيضا، إيطاليا وبلجيكا وألمانيا والمغرب والبرتغال وكندا وسويسرا وتركيا.

وقالت وزارة الصحة، إن إسرائيل سجلت 134 إصابة بأوميكرون بالإضافة إلى 307 حالات يشتبه في إصابتها به. وأضافت أن أعراض المرض ظهرت على 167 حالة من هذه الحالات.

وكانت إسرائيل منعت دخول الأجانب يوم الـ25 من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي عقب رصد أوميكرون، وأعادت فرض الحجر الصحي لفترات تتراوح بين ثلاثة أيام و14 يوما على الإسرائيليين العائدين من الخارج.

وتقول وزارة الصحة إنه تم تطعيم نحو 57% من سكان إسرائيل البالغ عددهم 9,4 مليون نسمة بشكل كامل؛ ما يعني أنهم إما تلقوا جرعة ثالثة من لقاح فايزر-بيونتيك أو لم يمر خمسة أشهر على تلقي جرعتهم الثانية.

وسجلت إسرائيل 1,3 مليون إصابة مؤكدة بكوفيد-19 وأكثر من ثمانية آلاف وفاة منذ بدء الجائحة.

وتم اكتشاف السلالة الجديدة ،أيضا، في بلجيكا وبوتسوانا وهونج كونج وإيطاليا وألمانيا وبريطانيا وأثارت قلقا عالميا وموجة من القيود على السفر على الرغم من أن علماء الأوبئة يقولون إنه قد فات أوان فرض مثل هذه القيود لمنع أوميكرون من الانتشار على مستوى العالم.