سر خلطة الكرنب أو الملفوف بتاع جدتي والطريقة الصيحية للتسوية من غير مايفك منك طعمة جنان

سر خلطة الكرنب أو الملفوف بتاع جدتي، الكرنب من أنواع الخضار الشتوية والتي تعطي سعرات حرارية عالية تساعد على الشعور بالدفء، وليس هذا ما يميزه فقط بل طريقة تحضيره مميزة ولها طعم لذيذ، من منا لا يحب تناول محشي الكرنب اللذيذ ذو الطعم المميز، حضري الكرنب في الشتاء بأكثر من حشوة، حشوة الأرز الاعتيادية وحشوة اللحم المفروم. سر خلطة الكرنب أو الملفوف بتاع جدتي سر خلطة الكرنب أو الملفوف بتاع جدتي مكونات الكرنب نصف كيلو من الأرز الأبيض.

لتر من عصير الطماطم.

بقدونس مفروم ناعم.

شبت مبشور ناعم.

كزبرة مبشورة ناعم.

بصلة كبيرة الحجم مبشورة.

ثوم.

بابريكا.

كمون.

توابل محشي.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

كرنبه متوسطة الحجم.

شرائح بطاطس.

شوربة دجاج. طريقة تحضير الكرنب في حلة كبيرة الحجم قومي بسلق أوراق الكرنب وقطعيها على شكل أوراق يمكن لفها.

وقطعيها على شكل أوراق يمكن لفها. في طاسة قومي بوضع مكعبات زبدة ومعها البصلة المبشورة والثوم.

قومي بتقليب البصلة حتي تصبح لها لون أحمر بعد ذلك ضعي صلصة الطماطم واتركيها حتى تتسبك وتتخلص من المياه.

في وعاء كبير الحجم قومي بوضع الأرز الأبيض بعد غسله، ضعي معه صلصة الطماطم المحضر، مكونات الكرنبطريقة تحضير الكرنب وضعي البقدونس والكزبرة والشبث الأخضر، ومعهم التوابل. يمكن إضافة بصلة مبشورة للمكونات لزيادة الطعم.

ضعي ورقة الكرنب على اللوح الخشبي المسطح، ضعي القليل من خليط الأرز، وقومي بلف الورق وتشكيله على شكل صباع.

في حلة ذات حجم مناسب قومي بوضع شرائح بطاطس من الأسفل وبعد ذلك قومي برص أصابع المحشي.

ضعي فوقها شوربة الدجاج المقلية وانتظري حتى ينضج.

يقدم محشي الكرنب ساخن. الكرنب محشي لحم مفروم الكرنب محشي لحم مفروم مكونات الكرنب محشي لحم مفروم لحم مفروم.

بصلة مبشورة.

كوب أرز.

كرمبة.

شوربة دجاج.

توابل حسب الرغبة.

ملح فلفل أسود. طريقة تحضير الكرنب محشي لحم مفروم في طبق كبير بلاستيكي قومي بوضع اللحم المفروم والبصلة والأرز والتوابل التي ترغبين فيها، يمكنك إضافة الكمون والبابريكا، طريقة تحضير الكرنب محشي لحم مفروم يعطيان طعم مميز ويزيدان من حلاوة الطعم. تسلقي الكرنب وقطيعه وقومي بوضع الحشوة بداخله ولفي ورق الكرنب.

وقومي بوضع الحشوة بداخله ولفي ورق الكرنب. في حلة ذات حجم مناسب قومي برص أصابع الكرنب المحشي وضعي معها مرقة الدجاج.

ضعي الحلة على النار لمدة تتراوح من ساعة إلا ربع حتى ساعة ونصف على درجة حرارة منخفضة. الوسوم

سر خلطة الكرنب أو الملفوف بتاع جدتي، الكرنب من أنواع الخضار الشتوية والتي تعطي سعرات حرارية عالية تساعد على الشعور بالدفء، وليس هذا ما يميزه فقط بل طريقة تحضيره مميزة ولها طعم لذيذ، من منا لا يحب تناول محشي الكرنب اللذيذ ذو الطعم المميز، حضري الكرنب في الشتاء بأكثر من حشوة، حشوة الأرز الاعتيادية وحشوة اللحم المفروم. سر خلطة الكرنب أو الملفوف بتاع جدتي سر خلطة الكرنب أو الملفوف بتاع جدتي مكونات الكرنب نصف كيلو من الأرز الأبيض.

لتر من عصير الطماطم.

بقدونس مفروم ناعم.

شبت مبشور ناعم.

كزبرة مبشورة ناعم.

بصلة كبيرة الحجم مبشورة.

ثوم.

بابريكا.

كمون.

توابل محشي.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

كرنبه متوسطة الحجم.

شرائح بطاطس.

شوربة دجاج. طريقة تحضير الكرنب في حلة كبيرة الحجم قومي بسلق أوراق الكرنب وقطعيها على شكل أوراق يمكن لفها.

وقطعيها على شكل أوراق يمكن لفها. في طاسة قومي بوضع مكعبات زبدة ومعها البصلة المبشورة والثوم.

قومي بتقليب البصلة حتي تصبح لها لون أحمر بعد ذلك ضعي صلصة الطماطم واتركيها حتى تتسبك وتتخلص من المياه.

في وعاء كبير الحجم قومي بوضع الأرز الأبيض بعد غسله، ضعي معه صلصة الطماطم المحضر، مكونات الكرنبطريقة تحضير الكرنب وضعي البقدونس والكزبرة والشبث الأخضر، ومعهم التوابل. يمكن إضافة بصلة مبشورة للمكونات لزيادة الطعم.

ضعي ورقة الكرنب على اللوح الخشبي المسطح، ضعي القليل من خليط الأرز، وقومي بلف الورق وتشكيله على شكل صباع.

في حلة ذات حجم مناسب قومي بوضع شرائح بطاطس من الأسفل وبعد ذلك قومي برص أصابع المحشي.

ضعي فوقها شوربة الدجاج المقلية وانتظري حتى ينضج.

يقدم محشي الكرنب ساخن. الكرنب محشي لحم مفروم الكرنب محشي لحم مفروم مكونات الكرنب محشي لحم مفروم لحم مفروم.

بصلة مبشورة.

كوب أرز.

كرمبة.

شوربة دجاج.

توابل حسب الرغبة.

ملح فلفل أسود. طريقة تحضير الكرنب محشي لحم مفروم في طبق كبير بلاستيكي قومي بوضع اللحم المفروم والبصلة والأرز والتوابل التي ترغبين فيها، يمكنك إضافة الكمون والبابريكا، طريقة تحضير الكرنب محشي لحم مفروم يعطيان طعم مميز ويزيدان من حلاوة الطعم. تسلقي الكرنب وقطيعه وقومي بوضع الحشوة بداخله ولفي ورق الكرنب.

وقومي بوضع الحشوة بداخله ولفي ورق الكرنب. في حلة ذات حجم مناسب قومي برص أصابع الكرنب المحشي وضعي معها مرقة الدجاج.

ضعي الحلة على النار لمدة تتراوح من ساعة إلا ربع حتى ساعة ونصف على درجة حرارة منخفضة.

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