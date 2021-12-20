الاتحاد الأوروبى: نأمل فى تعزيز العلاقات مع حكومة تشيلى المستقبلية

جدة - نرمين السيد - وقال بوريل فى تصريحات له - حسبما نقلت قناة "فرانس 24" - إن "الاتحاد الأوروبى يهنئ جابريال بوريك لانتخابه رئيسا جديدا لتشيلى، ونأمل فى أن نتمكن من تعزيز علاقاتنا مع الحكومة المستقبلية لتشيلى، نحن شركاء ومعا نحن أقوى".
وكان بوريك قد حصل على 55.86% من الأصوات متقدما بـ11 نقطة على منافسه اليمينى المتطرف خوسيه أنطونيو كاست بالجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية فى تشيلى.
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