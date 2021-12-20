جوتيريش يتفقد أضرار انفجار مرفأ بيروت

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لما ذكرته الوكالة الوطنية للإعلام، اختتم جوتيريش جولته بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكارى لشهداء انفجار المرفأ.

وكان الانفجار الذى هز مرفأ بيروت فى 4 أغسطس 2020، أسفر عن أضرار واسعة فى عدد من شوارع العاصمة اللبنانية، كما لقى أكثر من 200 شخص حتفهم جراء الانفجار، وأصيب أكثر من 6 آلاف، وتسبب فى تشريد 300 ألف شخص أصبحوا بلا مأوى.

وبحسب الوكالة، وصل الأمين العام للأمم المتحدة إلى بيرو، أمس الأحد، فيما وصفه بـ"زيارة تضامن" مع لبنان وشعبه أثناء الأزمة الاقتصادية الطاحنة، حيث يعانى البلد من واحدة من أسوأ الأزمات الإقتصادية فى العالم منذ أكثر من 150 عامًا، حسبما أوضح للبنك الدولى هذا العام.

كما فقدت العملة الوطنية اللبنانية حتى الآن نحو 95% من قيمتها، وسط توقعات بمزيد من الانخفاض فى قيمة الليرة اللبنانية خلال الأيام القليلة المقبلة، فى حين يعيش 70% من سكان لبنان تحت خط الفقر.