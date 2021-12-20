إسرائيل تضيف 10 دول للقائمة الحمراء

وبحسب الصحيفة الإسرائيلية، ضمت قائمة الدول المحظورة أو قائمة "الدول الحمراء" فى إسرائيل: "ألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة وبلجيكا والمجر والمغرب والبرتغال وكندا وتركيا وسويسرا"، على يدخل هذا القرار لحيز التنفيذ اعتبارًا من بعد غد الأربعاء.
وتشمل قائمة "الدول الحمراء" التى أعلنتها إسرائيل حتى الآن، 50 دولة، معظمها فى إفريقيا، ولا تسمح بالسفر إليها إلا بتصاريح خاصة، كما تطبق تل أبيب حظرًا على دخول الأجانب.
وفى وقت سابق من اليوم، أعلنت إسرائيل تسجيل 1004 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يسجل أعلى حصيلة للإصابات تسجلها الدولة العبرية منذ شهرين،
فيما اعتمدت السلطات الإسرائلية آلية العمل عن بعد فى القطاع العام، حيث سيبدأ 50% من المستخدمين العمل من بيوتهم بداية من يوم الأحد المقبل.
كما أعلن رئيس الوزراء نفتالى بينيت، أمس الأحد، دخول بلاده فى الموجة الخامسة من جائحة كورونا، محذرًا من أن المتحور أوميكرون ينتشر بسرعة فى إسرائيل، وتوقع ارتفاعا ملحوظا فى نسبة المرضى خلال 3 أو 4 أسابيع على الأكثر.
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