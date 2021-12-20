موديرنا تطرح جرعة معززة من لقاح كورونا لمواجهة أوميكرون

جدة - نرمين السيد - وبحسب قناة "سكاى نيوز" الإخبارية، فأن الجرعة المعززة من اللقاح تزيد مستويات الأجسام المضادة لمتحور أوميكرون بـ 83 ضعفا. تأتى هذه الأنباء مع مواصلة المتحور أوميكرون تفشيه بسرعة فى جميع أنحاء العالم، فيما يبدو أن معظم لقاحات فيروس كورونا غير قادرة على الوقاية من العدوى الشديدة.

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