الصين: علاقاتنا الودية مع روسيا لن تضعف أبدا

جدة - نرمين السيد - وأضاف وانج يى - فى ندوة بشأن تطوير الدبلوماسية الصينية فى ظل الوضع العالمى الراهن، حسبما نقلت صحيفة "جلوبال تايمز" الصينية، أنه "بغض النظر عن التغييرات التى تحدث فى العالم، فإن الصداقة الصينية الروسية التى توارثتها الأجيال، ستظل قوية دوما".

وتابع أن بكين مصممة على الحفاظ على علاقات متساوية ومفيدة للطرفين مع موسكو والمشاركة فى جهود مشتركة لضمان السلام والاستقرار العالميين، مؤكدًا أن التعاون الشامل بين الصين وروسيا قد اجتاز عدة اختبارات.

وأشار وزير الخارجية الصينى إلى أن "بلادنا أصبحت مثالا كلاسيكيا لكيفية بناء علاقة قائمة على الثقة المتبادلة بين القوى العظمى".