رئيس جنوب إفريقيا يخرج من العزل الصحى بعد أسبوع من إصابته بكورونا

جدة - نرمين السيد - وأوضح بيان لمكتب الرئاسة فى جنوب إفريقيا - نقلته شبكة "سكاى نيوز" البريطانية اليوم الإثنين، أن رامافوزا عاد للعمل، ومن المقرر أن يرأس آخر اجتماع لرئاسة الوزراء هذا العام يوم الأربعاء، المقبل.
وكان الرئيس رامافوزا، الذى حصل على تطعيم كامل، قد دخل فى عزل ذاتى بـ"كيب تاون"، يوم الإثنين الماضى، وفوض جميع مسؤولياته إلى نائب الرئيس ديفيد مابوزا.
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