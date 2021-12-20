أوميكرون يهبط بأسعار النفط

جدة - نرمين السيد - وبحسب قناة "العربية" الإخبارية، تكبدت أسعار النفط خسائر تتجاوز 5% بضغط من مخاوف تفشى أوميكرون، كما تراجع مزيج برنت فى المعاملات الآجلة 1.92 دولار أى 2.6 % إلى 71.60 دولار للبرميل بحلول الساعة 0436 بتوقيت جرينتش.

وقال كلفين وونج محلل الأسواق لدى "سى إم سى ماركتس"، إن هبوط النفط يتسق فيما يبدو مع هبوط مؤشرى الأسهم ستاندرد آند بور 500 وناسداك 100، مضيفا أن الهبوط جاء بسبب المخاوف من القيود الوشيكة على النشاط الاقتصادى لاحتواء انتشار أوميكرون على مستوى العالم، حسبما نقلت "رويترز".