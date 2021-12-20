“عاجل” توكلنا يكشف عن إمكانية اطلاع ولي الأمر على سجل السفر الخاص بأفراد الأسرة والمكفولين

قام تطبيق توكلنا والذي يختص بمنح التصاريح بشكل إلكتروني دون الخروج من المنزل وذلك في ظل حرص حكومة المملكة العربية السعودية على سلامة جميع الأشخاص في المملكة وسلامة المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا الذي اجتاح العالم كله والذي قامت هيئة الذكاء الاصطناعي والهيئة السعودية للبيانات بإطلاقه مؤخرًا بالتعاون مع وزارة الصحة وعدد كبير من الجهات الحكومية في المملكة، حيث أكد التطبيق على أنه لا يمكن الاطلاع على سجل السفر الدولي الخاص بالأفراد في الأسرة أو المكفولين وذلك من قِبل ولي الأمر وذلك حيث أن السجل الخاص بالسفر يقوم باستعراض السجل الخاص بالشخص صاحب الحساب فقط ولا يقوم بعرض السجل الخاص بالسفر لرب الأسرة أو التابعين له.

لا يمكن الاطلاع على سجل السفر الخاص بأفراد الأسرة والمكفولين

كما قام تطبيق توكلنا بالتأكيد على أن سجل السفر الدولي يقوم بإتاحة استعراض الرحلات وسجلات السفر الخاصة بهذا الشخص فقط حيث يشمل رحلات القدوم والمغادرة الدولية، كما أشار إلى أن هذا السجل يظهر فقط للمواطنين والأشخاص المقيمين في المملكة الذي يمتلكون حساب في أبشر وأكد على أن البيانات التي تظهر في التطبيق “توكلنا” هي نفسها تلك البيانات التي تظهر في حساب المستفيد في “أبشر” حيث يعتبر تطبيق توكلنا هو جهة عاكسة للبيانات فقط لا غير ولا يملك التطبيق إمكانية تعديل أي بيانات أو حذفها، كما أشار التطبيق إلى أنه في حال سجل التابع سفر إلى خارج المملكة العربية السعودية لن تظهر هذه في السجل الخاص بالسفر الخاص بولي الأمر وذلك مهما كان عمر التابع حيث يمكنه التسجيل في تطبيق توكلنا بشكل مستقل ويمكن التأكد من كل هذه البيانات والمعلومات عبر منصة أبشر الإلكترونية.

خطوات استعراض سجل السفر الدولي في توكلنا

يمكن لجميع الأشخاص المسجلين في تطبيق توكلنا التعرف على السجل الخاص بالسفر الدولي عن طريق الخطوات البسيطة التالية:-