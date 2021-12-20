“عاجل” إعلان نتائج وظائف وزارة الحج // الوزارة تدعو 1152 مترشح لوظائف المراقبين والحراسات

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية عن نتائج وظائف وزارة الحج 1443، التي قد تم الإعلان عنها الأول من شهر نوفمبر الماضي، من خلال بوابة التوظيف على موقع وزارة الحج والعمرة، ودعت الوزارة 1152 مترشح للقدوم ومراجعة البيانات، وإجراء المقابلات الشخصية المطلوبة للقبول النهائي على الوظائف، وفق المواعيد التي تم تحديدها للمترشحين عبر البريد الإلكتروني أو رقم الجوال، الذي تم تسجيله في طلبات التوظيف، وكانت الوزارة قد أعلنت عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف “مراقبين،وحراسات”، وفيما يلي رابط الاستعلام الإلكتروني للمترشحين.رابط نتائج وظائف وزارة الحج 1443
- نتائج وظائف المراقبين.
- رابط نتائج وظائف الحراس.
قالت وزارة الحج والعمرة أن حضور المقابلات الشخصية يعد شرطا رئيسياً للترشح للوظائف، ولا يعني بهذا أن كل من يحضر المقابلات الشخصية مترشح نهائي للوظائف، وتم إعلان ترشح 1140 مترشح على وظيفة مراقب، وعدد 12 وظيفة على وظيفة حارس.المستندات المطلوبة عند المقابلة
- إحضار أصل بطاقة الهوية الوطنية وعدد 4 صور طبق الأصل منها.
- أصل شهادة المؤهل الدراسي وتكون معتمدة من قبل وزارة التعليم السعودية للشهادات من الخارج.
- في حال أن وجد شهادات خبرة يجب إحضارها للمراجعة.
- الدخول على موقع منصة توظيف وزارة الحج والعمرة.
- تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة رقم الهوية وكافة البيانات.
- الدخول على أيقونة نتائج وأضغط أستعلام لتظهر لك أسماء المترشحين.
تعمل وزارة الحج والعمرة على أستقطاب أفضل الشباب في المملكة للالتحاق بوظائفها، من أجل العمل على تقديم أفضل خدمة لحجاج بيت الله الحرام وهو هدفها الأساسي والرئيسي، وتحظى الوزارة بدعم كبير من القيادة السياسية بداية من جلالة الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد، سواء مادياً أو معنوياً حتى تقوم بمهامها على الوجه الأمثل في خدمة زوار بيت الله الحرام.
يجب على كل من وصلته رسالة الالتزام التام بالمواعيد التي تم تحديدها، وأي شخص لن يحضر في الموعد يعتبر متنازل عن حقه في الترشح، ويجب الالتزام بتعليمات وزارة الصحة من لبس الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي، وتحميل تطبيق توكلنا للاطلاع على الحالة الصحية وما إذا كان المترشح محصن أم لا.
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أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية عن نتائج وظائف وزارة الحج 1443، التي قد تم الإعلان عنها الأول من شهر نوفمبر الماضي، من خلال بوابة التوظيف على موقع وزارة الحج والعمرة، ودعت الوزارة 1152 مترشح للقدوم ومراجعة البيانات، وإجراء المقابلات الشخصية المطلوبة للقبول النهائي على الوظائف، وفق المواعيد التي تم تحديدها للمترشحين عبر البريد الإلكتروني أو رقم الجوال، الذي تم تسجيله في طلبات التوظيف، وكانت الوزارة قد أعلنت عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف “مراقبين،وحراسات”، وفيما يلي رابط الاستعلام الإلكتروني للمترشحين.رابط نتائج وظائف وزارة الحج 1443
- نتائج وظائف المراقبين.
- رابط نتائج وظائف الحراس.
قالت وزارة الحج والعمرة أن حضور المقابلات الشخصية يعد شرطا رئيسياً للترشح للوظائف، ولا يعني بهذا أن كل من يحضر المقابلات الشخصية مترشح نهائي للوظائف، وتم إعلان ترشح 1140 مترشح على وظيفة مراقب، وعدد 12 وظيفة على وظيفة حارس.المستندات المطلوبة عند المقابلة
- إحضار أصل بطاقة الهوية الوطنية وعدد 4 صور طبق الأصل منها.
- أصل شهادة المؤهل الدراسي وتكون معتمدة من قبل وزارة التعليم السعودية للشهادات من الخارج.
- في حال أن وجد شهادات خبرة يجب إحضارها للمراجعة.
- الدخول على موقع منصة توظيف وزارة الحج والعمرة.
- تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة رقم الهوية وكافة البيانات.
- الدخول على أيقونة نتائج وأضغط أستعلام لتظهر لك أسماء المترشحين.
تعمل وزارة الحج والعمرة على أستقطاب أفضل الشباب في المملكة للالتحاق بوظائفها، من أجل العمل على تقديم أفضل خدمة لحجاج بيت الله الحرام وهو هدفها الأساسي والرئيسي، وتحظى الوزارة بدعم كبير من القيادة السياسية بداية من جلالة الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد، سواء مادياً أو معنوياً حتى تقوم بمهامها على الوجه الأمثل في خدمة زوار بيت الله الحرام.
يجب على كل من وصلته رسالة الالتزام التام بالمواعيد التي تم تحديدها، وأي شخص لن يحضر في الموعد يعتبر متنازل عن حقه في الترشح، ويجب الالتزام بتعليمات وزارة الصحة من لبس الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي، وتحميل تطبيق توكلنا للاطلاع على الحالة الصحية وما إذا كان المترشح محصن أم لا.
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