36 تريليون ين.. اليابان توافق على ميزانية إضافية للانتعاش الاقتصادى

جدة - نرمين السيد - أقر البرلمان اليابانى، اليوم الإثنين، ميزانية تكميلية قياسية تبلغ 36 تريليون ين (320 مليار دولار) للسنة المالية 2021، فى تمويل جزئى لأحدث حزمة اقتصادية تخصصها الحكومة اليابانية لإعادة الاقتصاد المتضرر من جائحة فيروس كورونا إلى مسار التعافى.





وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن خطط الإنفاق الوافرة فى إطار الميزانية الإضافية الأولى للسنة المالية الحالية تسلط الضوء على موقف رئيس الوزراء اليابانى فوميو كيشيدا المتمثل فى إعطاء الأولوية لإعادة تنشيط الاقتصاد، مع تأجيل استعادة صحة اليابان المالية فى الوقت الحالى، والتى تعد الأسوأ بين الاقتصادات المتقدمة، ومن أجل تمويل هذه الميزانية، ستضطر الحكومة إلى إصدار سندات حكومية إضافية بقيمة 22.1 تريليون ين. وتخصص الميزانية 31.6 تريليون ين لخطة التحفيز الجديدة للحكومة، والتى تم الكشف عنها منتصف نوفمبر الماضى، حيث بلغ إجمالى الإنفاق المالى 55.7 تريليون ين. وقد خصصت اليابان 18.6 تريليون ين لتدابير الحد من انتشار الفيروس ودعم المؤسسات الطبية بما فى ذلك تريليونى "ين" فى شكل إعانات للمساعدة على تأمين مزيد من الأسرة لاستقبال وعلاج مرضى كورونا.

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