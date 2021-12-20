العمليات المشتركة العراقية: ملتزمون بحماية البعثات الدبلوماسية

جدة - نرمين السيد - وقال اللواء تحسين الخفاجى فى تصريح لقناة "العربية الحدث" الإخبارية اليوم الإثنين، إن الفرق الهندسية بدأت بالفعل فى جمع المعلومات حول حادثة استهداف السفارة الأمريكية.

وكانت مصادر أمنية عراقية أعلنت أمس الأحد، أن مسلحين استهدفوا المنطقة الخضراء شديدة التحصين وسط العاصمة العراقية (بغداد)، التى تقع بها السفارة الأمريكية بصاروخين، موضحة أن أحد الصاروخين تم إسقاطه.

ويأتى هذا الهجوم قبل نحو أسبوعين من الموعد المقرر لانسحاب القوات القتالية الأجنبية من البلاد.