تهديد روسى جديد للناتو بسلاح نووى

جدة - نرمين السيد - قال دميترى بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين": "ليس سرا على أحد أن نشر أسلحة مختلفة قرب حدودنا قد يمثل تهديدا لنا وسيتطلب اتخاذ إجراءات مناسبة من أجل إعادة توازن الوضع".

وأوضح المتحدث باسم الكرملين أنه من السابق لأوانه تقييم رد الدول الغربية على مقترحات روسيا بشأن ضمانات الأمن.

وأضاف بيسكوف: "لقد سمعنا أقوالا عن مصادر مختلفة حول وجود استعداد لمناقشة ضمانات الأمن، ولعل ذلك يمكن اعتباره عاملا إيجابيا. لكن أى جواب محدد لم يأت بعد، لذا فمن المبكر إصدار أى تقييمات".