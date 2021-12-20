محذرة برد عسكرى.. روسيا تطلب ردا عاجلا من أمريكا بشأن أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - طالبت روسيا غريمتها الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الإثنين، برد عاجل على مطالبها الأمنية بشأن الصراع الأوكرانى، محذرة من رد عسكرى إذا لم تلقى تحركًا سياسيًا لطمأنة مخاوفها.





وكانت روسيا كشفت، الأسبوع الماضى، عن قائمة من الطلبات الأمنية التى تريد التفاوض بشأنها، منها تعهد حلف شمال الأطلسى بالتخلى عن أى نشاط عسكرى فى شرق أوروبا وأوكرانيا، بعد حالة من القلق بسبب الحشود العسكرية الروسية على الحدود الأوكرانية.

وقالت واشنطن، إن بعض المقترحات الروسية غير مقبولة، وأرجأت الرد عليها حتى الأسبوع الجارى، لافتة إلى أنها سترد بمقترحات أكثر تحديدًا حول شكل أى محادثات.

وحسبما نقلت وكالة وكالة الإعلام الروسية، قال دبلوماسى روسى فى فيينا، إن طبيعة العلاقات بين موسكو وحلف شمال الأطلسى وصلت إلى "لحظة حاسمة"، مضيفًا: "يجب أن يكون النقاش جادًا، وأن يفهم الجميع فى حلف شمال الأطلسى أنه على الرغم من قوتهم ونفوذهم، فإنه يجب اتخاذ إجراء سياسى ملموس، وإلا فسيكون البديل ردًا عسكريًا من جانب روسيا"، حسبما نقلت "رويترز".

ومن جانبه، أشار نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى ريابكوف، إلى أن موسكو لم تتسلم حتى الآن أى رد من الولايات المتحدة، قائلاً: "أعتقد أنهم سيحاولون تحويل ذلك إلى عملية بطيئة، لكننا نحتاج إلى رد سريع، لأن الوضع صعب جدًا وخطير، وقد يصبح أكثر تعقيدًا".