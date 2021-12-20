الهجرة الدولية تعلن 3 إجراءات لدعم عودة العراقيين العالقين فى بيلاروسيا

جدة - نرمين السيد - أعلنت المنظمة الدولية للهجرة فى العراق، اليوم الإثنين، عن ثلاث إجراءات لدعم عودة العراقيين العالقين على الحدود البيلاروسية، لافتة فى الوقت ذاته إلى أن المتواجدين على الحدود فى بلاروسيا ليسوا عراقيين فقط.





وحسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، قال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة فى العراق، جورجى جيكاورى، إن "المنظمة قدمت الدعم الإنسانى إلى المهاجرين العالقين فى الحدود مع بلاروسيا، ليكون هناك سقف يأويهم، وتقديم الأطعمة والأغطية لهم، وكل شىء يخص الصحة". وأكد جيكاورى، أن "المنظمة وفرت جميع المستلزمات للذين يريدون العودة طوعًا بدون أى ضغوط"، لافتًا إلى توفير طرق النقل لهم، والمساعدات اللازمة لإدماجهم فى المجتمع العراقى عند عودتهم. كما نوه رئيس البعثة الأممية إلى أن المتواجدين على الحدود فى بيلاروسيا ليسوا من العراقيين فقط، وإنما هناك من مختلف الجنسيات.

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