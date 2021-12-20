ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار الفيليبين إلى 375 قتيلاً

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية، كانت الشرطة الوطنية الفلبينية أعلنت فى وقت سابق من اليوم، أن راى هو أعنف الأعاصير التى ضربت الفلبين فى السنوات الأخيرة.

وأشارت إحصاءات الشرطة إلى إصابة 239 شخصًا على الأقل جراء الإعصار، فى حين أصبح 52 آخرون فى عداد المفقودين، بعدما اجتاح الإعصار المناطق الجنوبية والوسطى من الأرخبيل.