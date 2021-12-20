الاتحاد الأوروبى يعلن عن تمويل اليمن بـ 75 مليون يورو

وفى بيان صحفى، قالت كاورلينا هدستروم، رئيسة قسم التعاون التنموى فى بعثة الاتحاد الأوروبى لدى اليمن، إنه بهذا التمويل الإضافى يساهم الاتحاد الأوروبى فى الاستثمار فى مستقبل اليمن، ويدعم اليمنيين لمعالجة التحديات الفورية.
كما أشار البيان إلى أن 3 مشاريع ستبدأ العام المقبل، فى مجالات تتعلق بتعزيز سبل العيش المستدام، وخلق فرص اقتصادية متنوعة للشباب والنساء والرجال، وفى نشر أفضل للمعلومات فى الوقت الملائم حول الأمن الغذائى والتغذية وسبل المعيشة كجزء من نظم الإنذار المبكر.
واعتبر بيان الاتحاد الأوروبى أن الأنشطة المقررة "تتخذ نهجًا مبتكرًا قادرًا على إحداث التحول، وتربط بين سبل كسب العيش والقطاعات الاقتصادية، مع إمكانات خلق النمو المستدام الصديق للبيئة، وتحفيز التماسك والسلم الاجتماعى".
يذكر أن الحرب التى يشهدها اليمن منذ عقد تقريبًا، تسببا فى انهيار اقتصاد البلاد، ما جعل 80% من السكان البالغ عددهم 30 مليون نسمة يعتمدون على المساعدات، وفقا لتقارير أممية سابقة.
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