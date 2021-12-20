“اليوم” مباراة الهلال ضد الرائد.. موعد المباراة والقنوات الناقلة في كأس خادم الحرمين الشريفين

مباراة الهلال ضد الرائد، تزداد عمليات البحث بشكل كبير جدًا عبر العديد من محركات البحث المختلفة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية والوطن العربي كله من قِبل الآلاف من الأشخاص محبي كرة القدم السعودية بشكل عام من أجل التعرف على موعد مباراة الهلال ضد الرائد والقنوات الناقلة لها اليوم في إطار مباريات الدور الستة عشر من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين والتي تقام بداية من اليوم الأحد وحتى يوم الثلاثاء القادم وتشهد عدد كبير جدًا من المباريات القوية بين العديد من الفرق القوية في الدوري السعودي، ونقدم لكم متابعينا الكرام في السطور القادمة من هذا المقال عبر موقعكم الإخباري ثقفني كافة التفاصيل والمعلومات الخاصة بالمباراة من الموعد والقنوات الناقلة.

موعد مباراة الهلال ضد الرائد

تعتبر مباراة الهلال ضد الرائد واحدة من أقوى المباريات التي ينتظرها الملايين من محبي نادي الهلال والرائد ومحبي كرة القدم السعودية بشكل عام حيث يرغبون في التعرف على موعد المباراة والقنوات الناقلة لها، حيث من المقرر أن تقام أحداث المباراة يوم غد الاثنين الموافق 20 ديسمبر 2021 في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والساعة الثامنة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، كما أنه من المقرر أن يتم نقل أحداث المباراة عبر شاشة قناة SSC SPORTS HD في إطار مباريات الدور السادس عشر من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

مباراة الهلال ضد الرائد

يتساءل العديد من الأشخاص عبر المملكة العربية السعودية والوطن العربي عن مباراة الهلال ضد الرائد والتي تقام مساء الغد الاثنين في كأس الملك في السعودية في واحدة من أقوى المباريات والتي يسعى خلالها كلا الفريقين للفوز من أجل الوصول إلى الأدوار القادمة من البطولة، ويأتي نادي الهلال في المركز الرابع من جدول دوري كأس الملك محمد بن سلمان برصيد 21 نقطة، أما نادي الرائد في المركز السابع من الجدول برصيد 18 نقطة.