نتائج مباراة التعليم بالتعاقد 2021 tawdif.men.gov.ma معرفة النتائج لجميع المعلمين والمعلمات

نتائج مباراة التعليم بالتعاقد 2021، في الآونة الأخيرة ازدادت معدلات البحث عبر محركات البحث الالكترونية المختلفة حول نتائج مباراة التعليم بالتعاقد 2021، وذلك في كافة مناطق دولة المغرب، حيث قام الكثير من المعلمين والمعلمات بأداء الامتحان الكتابي مباراة التعليم بالتعاقد، وهم الآن في انتظار موعد الكشف عن تلك النتائج، وقد قامت وزارة التربية والتعليم المغربية بإتاحة رابط خاص بالاستعلام عن النتائج دون الاضطرار إلى النزول من البيت، ورداً على ما ورد من اسئلة حول هذة النتائج فسنقدم لكم في هذا المقال كافة تفاصيل الحصول على النتائج عبر الرابط الرسمي المُفعل من قِبل الوزارة.

نتائج مباراة التعليم بالتعاقد 2021

قامت وزارة التربية والتعليم في المغرب بعمل الامتحان الكتابي للمعلمين والمعلمات، وهم حاليا في ترقب شديد من أجل إظهار نتائج مباراة التعليم بالتعاقد 2021، وذلك حتى يعرفوا الأسماء التي نجحت في الامتحان الكتاب، حيث أوضحت وزارة التربية والتعليم المغربية بأنها قد أوشكت على الانتهاء من تصحيح أوراق الاختبارات الخاصة بشأن توظيف المعلمين والمعلمات، وأنها فور الانتهاء منها سوف يقوموا بالإفصاح عنها، حيث كشف مصدر مسؤول في الوزارة المغربية بأنه من المتوقع طرح النتائج اليوم الاثنين الموافق العشرين من شهر ديسمبر٢٠٢١.

الاستعلام عن نتائج مباراة التعليم بالتعاقد 2021

قام الآلاف من المعلمين والمعلمات في كافة محافظات المغرب المختلفة بأداء اختبارات بشأن توظيفهم، وقد أشارت وزارة التربية والتعليم العراقية بأنها سوف تعلن عن نتائج مباراة التعليم بالتعاقد 2021عقب التخلص من تصحيح الإجابات الخاصة بالمباراة، كما أن الوزارة أتاحت موقع خاص بها من أجل الاستعلام عن النتائج، كما يمكنكم الاستعلام عن نتائج مباراة التعليم من خلال بعض الخطوات التالية:

مع العلم أن جهة الدار البيضاء سطات تحتل ٣٠٣٠منصب، أما وجهة الرباط سلا القنيطرة لها ١٩٣٢ منصب، كما أن وجهة الرباط أسفي تحتل ٢٥٣٧ منصب، بينما وجهة سوس ماسة لها ١٢١٥ منصب.