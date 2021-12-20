أخبار اليمن : عالميا.. تسجيل 5.3 ملايين وفاة بـ”كورونا”

عالميا.. تسجيل 5.3 ملايين وفاة بـ”كورونا”

أظهرت بيانات جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت إلى 274 مليونا و708 آلاف حالة.

وأوضحت الجامعة، في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الاثنين، إن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و354 ألف حالة وفاة.

وأضافت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 50.8 مليون إصابة، كما تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بـ 806 آلاف و439 وفاة.

وأوضحت البيانات أن إجمالي عدد اللقاحات المضادة لكورونا التي جرى إعطاؤها في أنحاء العالم تجاوز ثمانية مليارات و 682 مليون جرعة.

