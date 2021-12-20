أخبار اليمن : منظمة: خطر البلهارسيا يتهدد 3 ملايين يمني

منظمة: خطر البلهارسيا يتهدد 3 ملايين يمنيأعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الإثنين، أن خطر البلهارسيا لازال يهدد 3 ملايين يمني.

وأكدت المنظمة في تغريدة عبر تويتر أنها "أطلقت الشهر الماضي حملة لمكافحة البلهارسيا شملت 37 مديرية في 7 محافظات في أنحاء اليمن.

وقالت إن الحملة “استهدفت 860 ألف طفل ويافع، بينما لا يزال 3 ملايين شخص في اليمن معرضين لخطر المرض”.

وذكرت المنظمة أن ” الحملة جاءت بالتعاون الوثيق مع السلطات الصحية وبدعم من البنك الدولي”.