أخبار اليمن : منظمة: خطر البلهارسيا يتهدد 3 ملايين يمني

منظمة: خطر البلهارسيا يتهدد 3 ملايين يمني
أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الإثنين، أن خطر البلهارسيا لازال يهدد 3 ملايين يمني.
وأكدت المنظمة في تغريدة عبر تويتر أنها "أطلقت الشهر الماضي حملة لمكافحة البلهارسيا شملت 37 مديرية في 7 محافظات في أنحاء اليمن.
وقالت إن الحملة “استهدفت 860 ألف طفل ويافع، بينما لا يزال 3 ملايين شخص في اليمن معرضين لخطر المرض”.
وذكرت المنظمة أن ” الحملة جاءت بالتعاون الوثيق مع السلطات الصحية وبدعم من البنك الدولي”.
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