إلغاء منتدى دافوس الاقتصادى بسبب متحور أوميكرون

جدة - نرمين السيد - وكان من المقرر أن تنطلق فعاليات المنتدى الاقتصادى العالمى خلال شهر يناير المقبل، بحضور قادة قطاع الأعمال والتجارة وشخصيات قيادية بارزة فى المجالات السياسية والأكاديمية والأعمال الخيرية.

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