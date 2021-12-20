الجيش السورى يعترض دوريات أمريكية فى الحسكة

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكر المرصد، فقد تزامن ذلك مع قيام أحد الحواجز التابعة للجيش السورى باعتراض 5 آليات عسكرية للقوات الأمريكية، لدى محاولتها العبور من قرية منسف تحتانى بريف تل تمر شمال غرب الحسكة.

وأشار المرصد إلى أنه لم تقع أى مشاحنات بين قوات الجيش السورى والقوات الأمريكية، لافتًا إلى أن هذه هى المرة السابعة التى يعترض فيها الجيش السوريا دوريات أمريكية بالمنطقة خلال شهر ديسمبر الجارى.