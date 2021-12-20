بعد رصد بؤرة تفش.. اليابان تطالب قاعدة أمريكية باتخاذ إجراءات مكافحة كورونا

جدة - نرمين السيد - ألمح وزير شؤون مجلس الوزراء اليابانى ماتسونو هيروكازو إلى أن الحكومة ستطلب من الجيش الأمريكى ضمان تطبيق إجراءات مكافحة فيروس كورونا، بعدما حدثت بؤرة تفش للعدوى فى قاعدة باليابان.





وقال المسئول اليابانى - حسب ما نقلته صحيفة "جابان توداى" اليابانية - إن الحكومة تدرك تماما أن المجتمعات المحلية قلقة إزاء البؤرة. وتفقد هيروكازو المناطق القريبة من قاعدة كامب هانسن فى مقاطعة أوكيناوا، وقال إن الجانب الأمريكى أخبر اليابان بأنه يشاركها هذه المخاوف وأنه يحمل المسألة على محمل الجد وأن حاملى الفيروس يخضعون لحجر صارم داخل القاعدة. يذكر أن أكثر من 150 فردا وموظفا أثبتت الفحوص إصابتهم بفيروس كورونا فى قاعدة كامب هانسن، وكان من بينهم مصابون بسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا.

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