تسهل إطلاق النار وعمليات القتل.. فلسطين تندد بتعليمات الاحتلال لجنوده

جدة - نرمين السيد - نددت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الإثنين، بسياسات الاحتلال الإسرائيلى، مؤكدة أن إسرائيل "تتعمد استباحة حياة الفلسطينى"، وذلك بعد إقرار دولة الاحتلال لتعليمات جديدة لجنودها فى مواجهة التظاهرات فى الضفة الغربية.





وفى بيان صحفى، نددت الخارجية الفلسطينية بإصدار السلطات الإسرائيلية "المزيد من التسهيلات لجنودها لإطلاق النار على ملقى الحجارة حتى بعد انسحابهم من المكان، وفقًا لوثيقة كشف عنها الإعلام العبرى، وذلك بحجة السماح لهم (بالدفاع عن أنفسهم)".

وكانت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية كشفت، الليلة الماضية، عن تعليمات أصدرها الجيش الإسرائيلى لجنوده، لتسهيل فتح النار على الفلسطينيين واستهدافهم، خصوصا ملقى الحجارة فى الضفة الغربية.

وقالت الهيئة العبرية، إن الجيش الإسرائيلى أتاح لجنوده إطلاق النار على الفلسطينيين ملقى الحجارة والزجاجات الحارقة "مولوتوف"، حتى بعد الانتهاء من عملية إلقاء الحجارة، وأثناء انسحاب الشبان من المكان.

وقالت خارجية فلسطين: "إنها تنظر بخطورة بالغة لهذه التعليمات وتعتبرها ضوء أخضر لارتكاب المزيد من الإعدامات الميدانية بحق المواطنين الفلسطينيين وفقًا لأهواء وأمزجة وتقديرات جنود جيش الاحتلال".

وتابع البيان: "كما نعتبرها استهتارًا فاضحًا بالقانون الدولى والقانون الإنسانى الدولى ومبادئ حقوق الإنسان، وشكلاً من أشكال استباحة حياة المواطنين الفلسطينيين وبث الخوف والرعب فى نفوسهم لكسر إرادتهم فى مواجهة الاستيطان والمستوطنين المتطرفين".

وتساءلت الخارجية الفلسطينية: "هل أوامر إطلاق النار هذه سيتم تطبيقها ضد المستوطنين وعناصر الإرهاب الذين يستهدفون الفلسطينيين ومركباتهم ومنازلهم بالحجارة ويهددون حياتهم، خاصة وأن أكثر من شهيد فلسطيني كان ضحية هذه الاعتداءات الاستيطانية الإرهابية؟".

كما حملت السلطة الفلسطينية حكومة إسرائيل المسؤولية الكاملة والمباشرة عن "هذا القرار العنصرى، الذى يبيح بشكل علنى ويسمح بقتل الفلسطينيين، والتعامل معهم كأهداف للرماية والتدريب، ويحول جنود الاحتلال إلى آلات حقيقية للقتل والإجرام".

وطالبت الخارجية الفلسطينية الجهات الأممية والدولية المختصة التعامل بمنتهى الجدية مع القرار الإسرائيلى، واتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات لوقف تنفيذه وإلغائه فورًا.