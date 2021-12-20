نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف مكافآت الطلاب محايل عسير 1443 لشهر ديسمبر وطريقة الاستعلام عن مكافآت الطلاب في المقال التالي

عمر شويل - جدة ازداد البحث بصورة كبيرة عن موعد صرف مكافآت الطلاب محايل عسير 1443، حيث يبحث الكثير من الطلاب والطالبات الذين يستحقون الحصول على المكافآت وأولياء الأمور، عن موعد إيداع المكافآت في حسابات أولياء الأمور، وسوف يتم الاستعلام عن نزول المكافآت إلكترونياً من خلال موقع نظام نور الإلكتروني، وقد أعلنت إدارة محايل عسير التعليمية عن موعد الصرف وذلك عبر موقعها الرسمي على تويتر، وقد أعلنت الإدارة أن اليوم الإثنين بتاريخ 16\05\1443 الموافق 20\12\2021 هو موعد صرف المكافآت للطلاب، لذلك يجب على أولياء أمور الطلاب الدخول على رابط نظام نور للاستعلام عن إيداع المبالغ المستحقة للطلاب، لذلك ولأهمية هذا الموضوع بالنسبة للطلاب وأولياء الأمور سوف نقوم من خلال هذا المقال وعبر موقع ثقفني المتميز، بتغطية شاملة نذكر فيها موعد الصرف وطريقة استعلام عن مكافآت الطلاب.

موعد صرف مكافآت الطلاب محايل عسير

صرح مدير تعليم إدارة محايل عسير عبر تويتر أنه قد تم اعتماد صرف مكافآت الطلاب والطالبات بمختلف أنواعها بمبالغ تفوق 18 مليون ريال سعودي، للطلاب والطالبات المستحقين للمكافأة وفق شروط وضوابط معينة، وتم إيداع مكافأة شهر ديسمبر للعام المالي الحالي 2021، وسوف يتم إيداع المبالغ المستحقة للطلاب والطالبات اليوم الإثنين بتاريخ 16\15\1443 الموافق 20\12\2021.

طريقة الاستعلام عن مكافأة الطلاب

يتم الاستعلام عن مكافآت الطلاب والطالبات بطريقة إلكترونية، فقد حرصت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية على تعميم استخدام التكنولوجيا الحديثة في كل الخدمات، ومن هذه الخدمات خدمة الاستعلام عن إيداع مبالغ المكافآت للطلاب، وذلك عن طريق زيارة رابط نظام نور الإلكتروني والقيام ببعض الخطوات التالية:

بعد إتمام عملية الدخول بنجاح يتم الضغط على أيقونة الخدمات الرئيسية الخاصة بالحساب ومنها النقر على أيقونة “خدمات المكافآت”.

النقر على أيقونة عرض مسار المكافآت.

قم بملء كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح ثم قم بالنقر على أيقونة “بحث”.

من هم الفئات المستحقة للمكافأة