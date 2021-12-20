الآن استعلام نتائج الثالث المتوسط 2021 دور ثالث كافه المحافظات “بالرقم الامتحاني” عبر رابط epedu.gov.iq وزارة التربية العراقية

هناك استفسارات عديدة في الساعات القليلة الماضية عن طرق استخراج نتائج الثالث المتوسط 2021 الدور الثالث، على محرك البحث جوجل، حيث طرح الطلاب طريقة الاستعلام عن نتائج الدور الثالث من الصف الثالث المتوسط في العراق، والتي يقترب موعد الإعلان عنها من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية، التي تؤكد ظهور النتائج فى القريب العاجل، إلي جميع الطلاب من جميع أنحاء المحافظات المختلفة ،وفي ما يلي نقدم لكم عبر موقع ثقفني الإخباري طرق استخراج النتائج باستخدام الرقم الامتحاني.

نتائج الثالث المتوسط 2021 دور ثالث

لا يفصلنا سوي القليل عن إعلان نتيجة الصف الثالث المتوسط الدور الثالث 2021، والتي بدأت في يوم 7 ديسمبر الجاري، واستمرت حتي يوم 11 ديسمبر واستطاع الطلاب فيها أن يقوموا بتعويض النقص في الدرجات التي لم يحصل عليها في الدور الأول والدور الثاني، وقد قام الطلاب بدخول الاختبارات وانتهت والتي يتوقع فيها أن تكون نسبة النجاح عالية، فيما يحصل الطلاب علي درجات جيدة للتأهل إلى المرحلة التعليمية الجديدة.

رابط الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط الدور الثالث 2021

وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن أن نتيجة الصف الثالث المتوسط الدور الثالث 2021 خلال ساعات قليلة من الآن ستكون متوفرة عبر موقع وزارة التربية العراقية الرسمي على الانترنت بالإضافة إلى ذلك إمكانية الحصول علي النتيجة واستخراجها مباشرة عبر موقع نتائجنا، وهو الموقع الرسمي المخصص لظهور نتائج الطلاب في العراق في جميع المحافظات المختلفة.

خطوات استخراج نتائج الثالث المتوسط 2021 الدور الثالث

ومن خلال الخطوات الآتية خطوة بخطوة يمكن الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2021 عن الدور الثالث من العام الجاري وهي كالآتي.

قم بالدخول علي موقع وزارة التربية العراقية الرسمي.

قم بالدخول علي خدمة نتائج الطلاب.

قم باختيار نتائج الصف الثالث المتوسط.

ثم قم وحدد نتائج الدور الثالث.

وأدخل رقم الامتحاني الخاص بك.

تأكد من كتابة كل البيانات بشكل صحيح.

في النهاية اضغط على كلمة استخراج النتائج.

نتيجة الصف الثالث المتوسط 2021 دور ثالث

ولا زال البحث مستمراً حتى وقتنا الحالي حول نتائج الثالث متوسط دور ثالث 2021 في كافة المحافظات، حيث تقترب الوزارة من الاعلان عن نتائج الطلاب خلال الأسبوع الجاري، وذلك عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، منعا للتواجد في المدارس وأماكن التكدس والازدحام، وتشير المؤشرات الأولية للنتيجة أن نسبة النجاح هذا العام عالية مقارنة مع السنوات الأخيرة.