ميقاتي: الدعوة لانعقاد مجلس الوزراء حاليا يؤجج الخلاف

دوت الخليج :- شدد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، الخميس، على أن انعقاد مجلس الوزراء في الظروف الحالية يعد بمثابة دعوة لـ"تأجيج الخلاف".



وقال ميقاتي في بيان صحفي صادر عن مكتبه الإعلامي، إن "الدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء في الظروف الحالية المتشنجة، ومن دون تأمين الحد الأدنى من التفاهم ستكون كمن يؤجج الخلاف، ما يؤدي إلى تفاقم الأمور وتصبح أكثر تعقيدا".



وأشار إلى أن "عدم انعقاد مجلس الوزراء يشكل ثغرة أساسية نعمل على معالجتها بهدوء وروية، لجمع الشمل الحكومي من جديد، بعيدا عن الخطوات المجتزأة".

وأضاف ميقاتي: "صحيح أن العمل الحكومي مستمر عبر الاجتماعات الوزارية التي نعقدها، أو عبر الوزارات والإدارات المختصة".

وتابع: "الوقت لم يعد مناسبا للتعطيل أو المكابرة أو فرض الشروط والشروط المضادة، فيما مستويات الانهيار تتطلب تضافر كل الجهود للمعالجة".



وكان وزير الإعلام جورج قرداحي قدم استقالته من الحكومة، مطلع كانون الأول/ ديسمبر الجاري، موضحا أنه فهم من ميقاتي أن الفرنسيين يرغبون في تقديم استقالته لكي يساعدوا على فتح حوار مع المسؤولين السعوديين حول لبنان.

وفي 13 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، تأجل انعقاد مجلس الوزراء، إلى أجل غير مسمى، إثر إصرار الوزراء المحسوبين على جماعة "حزب الله" وحركة "أمل" (مقربتان من إيران)، بحث ملف تحقيقات انفجار المرفأ، تمهيدا لتنحية المحقق العدلي بالملف، القاضي طارق البيطار، بعد اتهامه بـ"التسييس".

عربي21