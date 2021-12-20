جوتيريش: الزعماء اللبنانيون تعهدوا بإجراء انتخابات 2022 فى موعدها

جدة - نرمين السيد - وخلال اجتماع مع رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتى، قال جوتيريش: "نسعى لكى يستطيع لبنان إنشاء عقد اجتماعى جديد وتطوير علاقاته مع الدول الخارجية"، مضيفا "لبنان فى محور استراتيجياتنا وأولوياتنا وعلينا أن نتفادى أى شكل من أشكال النزاع الذى شهدها فى السابق".

ووصف جوتيريش الوضع فى لبنان بالصعب، قائلا إن الأمم المتحدة "حريصة على إجراء الإصلاحات فى لبنان، وذلك على أساس إشراك المجتمع المدنى والقطاع الخاص"، مؤكدا أنه "لا بد من أن نسعى لأهداف مشتركة من أجل تحقيق السلام والاستقرار لجميع أفراد المجتمع اللبنانى.

وتابع بأن "مسؤولية الوضع فى لبنان تعود فى جزء منها إلى اللبنانيين، فضلا عن تأثيرات الخارج والتدخلات".

واستطرد الأمين العام للأمم المتحدة: "أجد أن لبنان يفتح حدوده وقلبه ليستقبل اللاجئين السوريين، وهذا الكرم اللبنانى يعود إلى أعرق الحضارات فى العالم".